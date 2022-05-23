الصحف الإماراتية.. طريق جديد لـ لبنان بعد الانتخابات.. تعليق الدوام والدراسة والطيران في العراق.. تحذيرات عالمية من كورونا وجدري القرود

الصحف الإماراتية:

*تطورات جديدة في لبنان بعد الانتخابات

*العراق يعلق الدوام والدراسة والطيران بسبب العواصف

*الصحة العالمية: كورونا لم ينته بعد

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، بمباركة لشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارت، وبعد التشاور معه، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في الإمارات، ووجه بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات.. بمباركة أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة، كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة".

وأضاف: "كما نعلن اليوم عن تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهما خلال الفترة الماضية".

وقال: "كما نعلن تعيين سارة المسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها الأخت سارة لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.. التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا".

ومن لبنان، دون مراسم وداع، يتأهّب المجلس النيابي في لبنان للتواري عن المشهد طاوياً معه مرحلة كانت الأكثر صخباً وتشنجاً على كل المستويات، فيما يتسلم الراية التشريعية مجلس نيابي جديد تنتظره مجموعة من التحديات والاستحقاقات الأكثر دقة وحساسية تحدّد وجهة الرياح الداخلية في اتجاه رسم خريطة طريق الانفراج، أو إبقاء البلاد عالقة في حقل ألغام قابلة للانفجار عند أي مفترق.

وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من خلال تحذيره من أنّ لبنان بات أمام خيارين، الارتقاء عن الانقسام ما بين أكثريات وأقليات، والتوافق على إعطاء الأولوية لمواجهة الاستحقاقات الكبرى، أو الاستعداد لمستقبل مشؤوم.

وفي الأردن، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر أمس الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وتأتي العملية في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته.

ومن العراق، أعلنت الحكومة العراقية أمس الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الرسمية في أرجاء البلاد يوم غد الإثنين على خلفية تعرض البلاد لموجة غبار كثيفة وسوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة يوم غد الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق.

كما أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي أنه "نظراً للتوقعات الصادرة عن الانواء الجوية بحصول عاصفة ترابية، وحرصاً منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة تقرر تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الاثنين إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن بسبب سوء الأحوال الجوية".

ومن السودان، أكدت الآلية الثلاثية المشتركة للسودان، التي تضم الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أمس، دعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي في البلاد، كما دعت في بيان،إلى ضرورة تهيئة الظروف المواتية لإنجاح العملية السياسية، مضيفة: إن ذلك ينبغي أن يتم على وجه السرعة.

وإلى اليمن، ذكر مسؤول يمني رفيع لـ «البيان» أن اللجنة المكلفة بفتح الطرقات إلى محافظة تعز والمحافظات الأخرى تلقت دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غورندبورغ للاجتماع في عمّان بعد غدٍ.

وحسب المسؤول، وهو عضو في الفريق المفاوض، فإن مكتب المبعوث الأممي أبلغهم أمس بالموعد المقترح وأنهم حريصون على مناقشة فتح الطرق إلى تعز أولاً استناداً إلى بنود الهدنة القائمة منذ الثاني من أبريل الماضي، وأنهم على استعداد لمناقشة فتح بقية الطرق إلى المحافظات الأخرى بعد الانتهاء من وضع ترتيبات فتح الطريق الرئيسي إلى تعز.

ودوليا، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في زيادة عدد النازحين قسرا حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إن "عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد قد تجاوز الآن الرقم المذهل البالغ 100 مليون، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات المميتة".

فيما طلب الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، السنغالي ماكي سال، أمس الأحد من المستشار الألماني أولاف شولتس مساعدة برلين في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا على القارّة الإفريقية، مشيرا إلى أنّه سيزور كييف وموسكو قريبا.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، كشفت مصادر ليبية، أمس الأحد، عن إطلاق نار كثيف أمام مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن القوات الأمنية طوقت المكان بالكامل، فيما أعربت السفارتان الأمريكية والبريطانية في ليبيا، أمس، عن ارتياحهما وترحيبهما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري اللازم لتحقيق الاستقرار في البلاد، في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أمس، عميد بلدية المشاشية، خالد اعبيد،أهمية دور الحكماء والأعيان، في تجاوز الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي.

وفي اليمن، حيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الاصطفاف الواسع للقوى الوطنية، والإقليمية ضد الانقلاب الحوثي الغاشم، على طريق استعادة الدولة، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. كما أعرب عن جزيل الشكر والعرفان، «للأشقاء الأوفياء في دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما قدموه ولا يزالون لأشقائهم في اليمن».

ودوليا، بادرت أوكرانيا باقتراح مشروع قرار قدم، أمس الأحد، إلى 194 عضواً في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية،يدين ما وصفها بهجمات موسكو على بنى النظام الصحي الأوكراني، كما يدين التداعيات الخطِرة للغاية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية على الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الحبوب.

ومن صحيفة الاتحاد، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأحد، من أن جائحة "كوفيد-19" لم تنته بعد، على الرغم من تراجع الحالات المسجلة منذ ذروة موجة أوميكرون.