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رئيس التحرير
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أخبار البلد

13,9 ألف رسالة.. التنمية المحلية تتلقى شكاوى غلاء الأسعار عبر صوتك مسموع

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع عن غلاء الأسعار والقمامة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد ،من خلال التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني   [email protected] .

وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة.

ونالت مبادرة "صوتك مسموع" اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ، ما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى  انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كماً ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .

وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات، والفساد إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

وترتكز مبادرة صوتك مسموع على محورين رئيسيين: الأول هو "إدارة مستجيبة للمواطن"؛ حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد و الإهمال واهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، إضافة الى حق المواطن فى تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، أما المحور الثانى فهو "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"؛ وذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى و الرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين ، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.


وطبقا لاحدث تقرير عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل 2022 حيث تلقت المبادرة  13,9 ألف رسالة منها 1997 شكوى تم الرد على 1599 شكوى منها بنسبة 80% وجار حل 398 شكوى.

وأوضح اللواء شعراوى أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل ، تنوعت مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 291 شكوى ، والإشغالات 282 شكوى ، ومخالفات البناء 100 شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 56 شكوى ، والفساد 8 شكاوى ، و 9 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" ، إضافة إلى 21 شكوى خاصة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

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