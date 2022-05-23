اتحاد الإذاعات الإسلامية يوجه الدعاة إلى الطريق القويم .. فيديو

قال الدكتور علي عبد الكريم ، رئيس قسم إذاعة القران الكريم بالإذاعة الأردنية ، إن اكاديمية الأوقاف الدولية أكاديمية رائدة على مستوى الوطن العربي ، والعالم أجمع ، موضحا أن الدورة الأخيرة للأكاديمية وفر فرصة كبيرة للتلمذ على يد كبار رجال الأزهر الشريف .

وأضاف الدكتور علي عبد الكريم ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن لقاءهم مع رجال الأزهر الشريف تناول الحديث عما يحتاجه الخطاب الديني في هذه المرحلة ، خاصة مع الصورة المغلوطة للإسلام في هذا الزمان .

وتابع ، أن اللقاء تناول تحرير الفكر من المفاهيم المغلوطة عن الجهاد ، و كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية ، وتجسيد قول الله عز وجل بأنه ارسل نبيه محمد رحمة للجميع .

ولفت إلى أن اتحاد الإذاعات السلامية يهدف لتوصيل فكرة كيف يجب أن يكون الداعية الإسلامية ، ودحض فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف.