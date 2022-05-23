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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الإذاعات الإسلامية يوجه الدعاة إلى الطريق القويم .. فيديو

الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد الكريم

قال الدكتور علي عبد الكريم ، رئيس قسم إذاعة القران الكريم بالإذاعة الأردنية ، إن اكاديمية الأوقاف الدولية أكاديمية رائدة على مستوى الوطن العربي ، والعالم أجمع ، موضحا أن الدورة الأخيرة للأكاديمية وفر فرصة كبيرة للتلمذ على يد كبار رجال الأزهر الشريف .

وأضاف الدكتور علي عبد الكريم ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن لقاءهم مع رجال الأزهر الشريف تناول الحديث عما يحتاجه الخطاب الديني في هذه المرحلة ، خاصة مع الصورة المغلوطة للإسلام في هذا الزمان .

وتابع ، أن اللقاء تناول تحرير الفكر من المفاهيم المغلوطة عن الجهاد ، و كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية ، وتجسيد قول الله عز وجل بأنه ارسل نبيه محمد رحمة للجميع .

ولفت إلى أن اتحاد الإذاعات السلامية يهدف لتوصيل فكرة كيف يجب أن يكون الداعية الإسلامية ، ودحض فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف. 

الدكتور علي عبد الكريم أكاديمية الاوقاف الدولية توك شو اتحاد اذاعات القرأن الكريم برنامج صباح الخير يا مصر

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