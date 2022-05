ريڤو وروز وليلى.. المنصات الإلكترونية تسيطر على دراما الأوف سيزون

5/23/2022 10:55:08 AM

الإثنين 23/مايو/2022 - 10:55 ص 5/23/2022 10:55:08 AM

انتهى ماراثون دراما رمضان 2022، وينتظر عدد من النجوم طرح أعمال درامية جديدة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة ، وبدأ هؤلاء النجوم الترويج لأعمالهم التي من المقرر أن تعرض الفترة المقبلة.

ونرصد فى السطور التالية أحدث الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة ..

روز وليلى

تستعد النجمتان يسرا ونيللى كريم لبدء تصوير مسلسل "روز وليلى" المكون من 12 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، حيث يضم المسلسل نخبة من نجوم ونجمات الدراما.

وكشفت الفنانة نيللى كريم عن قرب عرض المسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

المسلسل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال "Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood"، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل "Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" .

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها .

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

ريڤو

كشفت منصة "Watch it" عن أسماء شخصيات أحدث مسلسلاتها"ريڤو"، والمقرر طرحه قريبًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "Watch it" عبر حسابها بتطبيق انستجرام صور أبطال مسلسل "ريڤو"، وعلقت عليها : "كل اسم وراه قصة جوة رحلة ريڤو.. ريڤو قريبًا بالأسواق".

وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

نشر الفنان صدقي صخر مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب انتهاء تصوير مسلسل ريفو حيث احتفل مع أمير عبد وتامر هشام أعضاء فريق كايروكي.

الشادر

يقوم المخرج سامح عبد العزيز في الوقت الحالي ببناء ديكور الشادر الذي سيبدأ به تصوير أولى مشاهد النجمة ياسمين صبري في المسلسل.

وفور الانتهاء من الديكور ستبدأ ياسمين صبري في تصوير أولى مشاهدها برفقه فريق العمل.

ونشر فريق عمل مسلسل الشادر الصور الاولي من التحضيرات للمسلسل.

وظهر في الصورة النجمة ياسمين صبري برفقة أشرف عبد الباقي و المخرج سامح عبد العزيز .

وكان “صدى البلد”، قد انفرد بتفاصيل مسلسل النجمة ياسمين صبري وعلى تعاقده علي بطولة مسلسل جديد سيعرض علي منصة شاهد .

ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة وسيحمل اسم الشادر وتقدم فيه ياسمين صبري لأول مرة دور بنت شعبية .

مسلسل الشادر سيكون من انتاج منصة شاهد ومن إخراج سامح عبد العزيز وتعود به ياسمين صبري للدراما.