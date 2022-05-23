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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة ترابية.. توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت

مطار الكويت
مطار الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، اليوم الاثنين، أن حركة الملاحة الجوية في مطار البلاد الدولي توقفت مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أعلنت الإدارة أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات في حال تحسن الرؤية وعودة حركة الطيران.

كان رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي توقع، اليوم، الإثنين، أن تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومتراً في الساعة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال البلوشي إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق وتستمر حدتها حتى منتصف الليل مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وأضاف أن التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع بداية نهار يوم غد الثلاثاء مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفرصة لغبار عالق خفيف على بعض المناطق.

عودة حركة الطائرات في مطار الكويت بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

الكويت..عاصفة ترابية شديدة تصل للبلاد خلال الساعات المقبلة

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