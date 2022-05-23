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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ اطلالة جديدة .. انغام تتالق فى احدث ظهور | شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة انغام عدة صور لها ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

 

وعلقت انغام “ نا وسيبنا بعض ازاي كمانواتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا مانتحرمش #لوحة_باهتة #انغام ”.
 

وجهت الفنانة انغام، رسالة إلى جمهورها وأصدقائها وزملائها، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها وأسفرت عن اجرائها عملية جراحية فى كتفها.


وكتبت انغام عبر حسابها علي تويتر "‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ، ممتنة لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة.

 

وكانت النجمة أنغام قد طرحت أحدث أغانيها "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب، وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.

انستجرام أنغام الفنانة انغام الفن قنا

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