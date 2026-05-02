جامعة المنصورة: الملتقى التدريبي السادس لمراكز التطوير المهني لتأهيل 750 طالبًا وخريجًا لسوق العمل

نظَّمت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة المنصورة الملتقى التدريبي السادس، بمشاركة نحو 750 طالبًا وخريجًا من داخل الجامعة وخارجها، وذلك على مدار أسبوعٍ تدريبيٍّ مكثّف؛ بهدف تنمية مهاراتهم العملية في المجالات المطلوبة في سوق العمل، وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التوظيف، ولا سيما مهارات التواصل، والعمل الجماعي، والاستعداد للمقابلات الشخصية.

أُقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبريادة الدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، وبإشراف الدكتور طارق البهي، مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف والعمل الحر.

وتضمَّن الملتقى مجموعةً من البرامج التدريبية التي تواكب احتياجات سوق العمل، وشملت: اللغة الألمانية، واللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، وتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكتروني، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية (Soft Skills).

واعتمدت التدريبات على التطبيق العملي بمشاركة مدرِّبين متخصصين، وشملت موضوعاتٍ متنوعة، منها: تصميم الجرافيك، والتسويق الرقمي، والمهارات المهنية، ولا سيما مهارات المقابلات الشخصية، إلى جانب تدريباتٍ في مجالات التسويق، وتنمية المهارات الشخصية، ومهارات الحاسب الآلي.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص جامعة المنصورة على دعم طلابها وخريجيها من خلال برامج تدريبية مستمرة تربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، تأكيدًا لتوجّه الجامعة نحو إعداد خريجٍ يمتلك المهارات اللازمة، وقادرٍ على المنافسة في سوق العمل.