ضبط 58 شيكارة دقيق مدعم في حملتين بصدفا والفتح بأسيوط

أعلنت مديرية التموين بأسيوط، ضبط 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم خلال حملتين تموينيتين بمركزي صدفا والفتح، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، حيث شنت المديرية حملة مكثفة بمركز صدفا، أسفرت عن ضبط تصرف في 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و6 شكاير أخرى، بالإضافة إلى تجميع 15 شيكارة دقيق مدعم بالمخالفة للقوانين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة تموين الفتح حملة رقابية بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% داخل أحد المخابز السياحية، بالمخالفة للقوانين بقصد التربح.

شارك في الحملات علاء العربي مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين الفتح، ومحمد أحمد حسانين، وعلي محمد، بصفة مأموري ضبط قضائي.



وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة.