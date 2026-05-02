بالمجان "تعليـم دميـــاط" يتطلق أقوى مراجعات "أونلاين" لصفوف النقل

اعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن إطلاق مبادرة "المراجعات النهائية الشاملة" لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية)، وذلك بنظام البث المباشر "أونلاين".

​تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبإشراف مباشر من ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاقًا من الحرص الشديد على مصلحة الطلاب وتحقيق التفوق الدراسي.

​تُبث المراجعات عبر برنامج (Microsoft Teams)، تحت إشراف فني وتقني متكامل من مركز التطوير التكنولوجي بدمياط بقيادة الأستاذ عادل محمد شميس، وبمتابعة دقيقة من فريق الدعم الفني بالمركز لضمان جودة البث وسهولة تواصل الطلاب مع المعلمين.

تهدف المراجعات الي تلخيص المناهج الدراسية بأسلوب ميسر يضمن استيعاب كافة الأجزاء وحل لنماذج امتحانية متنوعة لكسر حاجز الرهبة لدى الطلاب، بالإضافة إلي تقديم تعليم عالي الجودة "مجانًا" لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور والوصول بالطلاب إلى أقصى درجات الفهم لتحقيق أفضل النتائج.

وتدعو المديرية أبناءها الطلاب لمتابعة الجداول المرفقة لكل مرحلة تعليمية، حيث سيتم نشر روابط الدخول للبث المباشر يوميًا عبر صفحة العلاقات العامة للمديرية، لإتاحة الفرصة للجميع للتفاعل وطرح استفساراتهم والحصول على الإجابات النموذجية.