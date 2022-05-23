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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب اتفاق أوكرانيا وبولندا.. روسيا تحذر من وقوع صدام عسكري مع الناتو

روسيا والناتو
روسيا والناتو

قال أدالبي شكاجوشيف، عضو مجلس الدوما الروسي، اليوم الإثنين، إن اتفاقية تسهيل عبور الحدود المشتركة بين بولندا وأوكرانيا، تثبت خطط بولندا لقبول الأراضي الأوكرانية كجزء من هيكلها، وقد يصل الوضع إلى صدام بين الناتو وروسيا.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال شكاجوشيف: "كل الحديث النظري عن استعداد بولندا لضم جزء من أراضي أوكرانيا ينتقل إلى واقع عملي". 

ووفقا له، فإن بولندا "تدخل في سياسة كبيرة لتنفيذ خطط الناتو بالمشاركة المادية في الصراع"، والتي يتم تنفيذها بمشاركة زيلينسكي. 

كما أشار البرلماني الروسي، إلي أنه يمكن أن تؤدي الإجراءات إلى صدام بين الناتو وروسيا.

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واختتم النائب بالقول "نحذر من أن هذه حملة خطيرة للغاية باستخدام زيلينسكي وبولندا، والتي يمكن أن تؤدي إلى صدام مباشر بين قوات الناتو وروسيا، لأن بولندا عضو في الحلف".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توقيع اتفاقية تسهل عبور الحدود مع بولندا.

وبحسب قوله، يجب ألا تكون هناك حدود أو حواجز بين البلدين، لأن الشعبين الأوكراني والبولندي "لم ينفصلا لفترة طويلة". 

بالإضافة إلى ذلك، قالت عضوة البرلمان الأوكراني، أولجا سوفجيريا، إن زيلينسكي أعلن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين في أوكرانيا.

الناتو روسيا أوكرانيا بولندا زيلينسكي الدوما الروسي

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