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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات.. سعر الروبل الروسي يحلق في أعلى مستوى خلال 7 سنوات

الروبل الروسي
الروبل الروسي

ارتفع الروبل الروسي بأكثر من 6 % مقابل اليورو، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في سبع سنوات تقريبًا، مدعومًا بضوابط رأس المال وأسعار النفط القوية.

وحسب “فرانس برس” فإن الروبل ارتفع 6.3 % ليتداول عند 58.75 مقابل اليورو، وهو أقوى نقطة له منذ أوائل يونيو 2015.

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وكان أقوى بنسبة 4.6 % مقابل الدولار عند 57.47، ليس بعيدًا عن 57.0750، وهو أقوى مستوى له منذ أواخر مارس 2018.

وارتفع الروبل  30 % مقابل الدولار هذا العام رغم  الأزمة الاقتصادية الشاملة في روسيا، ما يجعله العملة الأفضل أداءً في العالم، وإن كان مدعومًا بشكل مصطنع بالضوابط المفروضة في أواخر فبراير لحماية القطاع المالي الروسي.

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