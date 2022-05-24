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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 24-5-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، بعد أن ارتفع أمس بمتوسط 25 جنيها علي الأقل في الجرام الواحد وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو1035 جنيها للبيع و 1055 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 1183 جنيها للبيع و 1206 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو887 جنيها للبيع و 904 جنيها للشراء 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 690 جنيها للبيع و 703 جنيها للشراء 

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 8280 جنيها للبيع و 8440 جنيها للشراء و أوقية الذهب حوالي 36.8 ألف جنيه للبيع و 37.5 ألف جنيها للشراء و كيلو الذهب نحو 1.2 مليون جنيه بيعا و1.205 مليون جنيه للشراء .

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

 

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