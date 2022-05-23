عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رغدة السعيد: كورونا بدأت تشد حيلها تاني في العالم كله

صدى البلد

وجهت الإعلامية رغدة السعيد، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. 

 

وغردت رغدة السعيد: “خلوا بالكم من نفسكم ومن أهلكم ،، الكورونا بدأت تشد حيلها تاني في العالم كله … ربنا يلطف بينا جميعا”.

 

ويذكر ان أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 174 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 13 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 682 حالة جديدة بدون أعراض يوم الأحد، وتبقى 35217 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك أصبح إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني هو 223332، مع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عند 5223.

فيروس كورونا فيروس كورونا الصين كورونا المستجد فيروس كورونا المستجد كوفيد19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

ترشيحاتنا

سفير الاتحاد الأوروبي: دعم الشباب والنساء من خلال الاقتصادات المرنة على رأس أولوياتنا

لتفادي المجاعة.. أوكرانيا تطالب المجتمع الدولي بضمان ممر أمن لسفن التصدير

السلطات الصحية الأمريكية تحقق في ظهور إصابتين بجدري القرود

بعد تصريحات بايدن بإشعال حرب.. البيت الأبيض يوضح موقف أمريكا بشأن تايوان

لماذا تقرأ سورة الرحمن بعد صلاة العصر ؟.. لـ5 أسباب لا تعرفها

الزراعة: اكتفاء ذاتي في الخضروات والفاكهة والبيض والدواجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

أبرز مشاهد زفاف بوسي على هشام ربيع.. وفيديو يكشف غضبها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ