رغدة السعيد: كورونا بدأت تشد حيلها تاني في العالم كله

وجهت الإعلامية رغدة السعيد، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وغردت رغدة السعيد: “خلوا بالكم من نفسكم ومن أهلكم ،، الكورونا بدأت تشد حيلها تاني في العالم كله … ربنا يلطف بينا جميعا”.

ويذكر ان أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 174 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 13 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 682 حالة جديدة بدون أعراض يوم الأحد، وتبقى 35217 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك أصبح إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني هو 223332، مع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عند 5223.