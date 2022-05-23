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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس المصري يجدد الثقة في الكابتن معين الشعباني

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة اسمير حلبية، عن تجديد الثقة بالكابتن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

جاء ذلك عقب الجلسة المطولة التي عٌقدت بديوان عام محافظة بورسعيد وجمعت اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية،  بحضور الكابتن معين الشعباني ومعاونه الكابتن مجدي تراوي، والتي تم خلالها توضيح وازالة سوء التفاهم في بعض الموضوعات خلال الفترة السابقة وتعاهد الجميع على المضي قدمًا نحو عودة المصري لوضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن نفيه التام لكافة الأخبار التي تواردت منذ ليلة أمس الاثنين بشأن التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للشعباني صاحب الخبرات الكبيرة.

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