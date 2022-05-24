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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|السعودية الرقمية تشارك في كومكس عمان

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

شاركت هيئة الحكومة الرقمية في فعاليات المعرض الرسمي للتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي "كومكس"، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى الـ 25 من شهر مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد شهدت هذه المشاركة وجود 6 منظومات وخدمات حكومية رقمية وهي: منصة أبشر، ومنظومة توكلنا ومنصة إحسان، إضافة إلى صحتي واعتماد وناجز.

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وتسعى "السعودية الرقمية" من خلال المشاركة في معرض "كومكس" إلى دعم حضور المملكة الرقمي، بما يضمن تحسين جودة حياته، كما تسعى إلى استعراض نجاحات المملكة الرقمية على المستوى الدولي والإقليمي، وجهود الجهات الحكومية للارتقاء بمسيرة الحكومة الرقمية، إلى جانب نقل تجربة المملكة في التحول الرقمي والاستفادة من التجارب الدولية الأخرى.

وتعمل "السعودية الرقمية" على تعزيز الوحدة الرقمية بين الجهات والشركات الحكومية محلياً، ودعم وتشجيع الابتكار والأعمال والإسهام في تنمية الأعمال الرقمية المحلية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع ثقافة المواطنة الرقمية، وتبادل التجارب والخبرات وقصص النجاح، وتوفير الشراكات الدولية المعرفية والرقمية والاقتصادية، من خلال عدة مبادرات ومنتجات على مسارين محلي ودولي.

يذكر أن معرض "كومكس" يهدف إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والتحديثات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم، وتقديم خدمات ومبادرات إلكترونية مهمة مرتبطة بالجهات الحكومية والخاصة، كما أن له دوراً مهماً في إيجاد الوعي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المستفيدين والمهتمين من خلال تزويدهم بالخدمات الرقمية بشكل مباشر من خلال المعرض، أو بشكل افتراضي عن طريق تطبيق (كومكسClub Tech) والمعرض الافتراضي.

الحكومة الرقمية اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج التحول الرقمي Finance Real Estate

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