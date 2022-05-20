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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أمانة الشرقية تطرح 120 فرصة استثمارية

أمانة المنطقة الشرقية
أمانة المنطقة الشرقية السعودية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية السعودية، 120 فرصة استثمارية مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين، وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.


وبحسب بيان عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أوضحت الأمانة أن لوائح الاستثمار تقدم خيارات تحفيزية لرواد الأعمال وصغار المستثمرين عبر التأجير المؤقت الذي يبدأ من يوم واحد وحتى 90 يوماً.

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 مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية وملاعب البادل والقوارب العائمة والأنشطة البحرية.


ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص"، أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

السعودية اقتصاد السعودية الكهرباء المهرجانات جودة الحياة المستثمرين أمانة المنطقة الشرقية

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