جوتيريش يشكر الرئيس السيسي على السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

في إطار الهدنة

أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين من جوتيريش.

من جانبه، أكد وزير الخارجية أنه سيقوم بنقل تلك الرسالة إلى رئيس الجمهورية، معرباً عن أمله في أن تُسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، معربًا عن تمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني الشقيق.