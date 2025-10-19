الوداد يفوز على أشانتي كوتوكو وسقوط النجم الساحلي .. تعرف على لقاءات اليوم من الكونفدرالية

الأحد 19/أكتوبر/2025 - 11:03 م 10/19/2025 11:03:58 PM



حقق الوداد المغربي فوزا على أشانتي كوتوكو بنتيجة 1-0 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.





أحرز هدف الوداد المغربي جوزيف باكاسو.

وأكمل لاعبو الفريق الغاني اللقاء لمدة 40 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد كامارا في الدقيقة 50.





وسيقام لقاء الإياب في المغرب يوم الجمعة المقبل لحسم المتأهل لدور المجموعات.

وسقط النجم الساحلي التونسي في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 أمام نايروبي يونايتد الكيني.

وسجل هدفي الفريق الكيني أوفيلي أوشينج وجيريمي أوتينو.

وسيقام لقاء الإياب في تونس يوم الأحد المقبل لحسم المتأهل.

وخسر اتحاد العاصمة الجزائري من أكاديمية أف أيه دي الإيفواري بهدف دون رد.

فيما فرض شباب بلوزداد التعادل على هافيا الغيني بنتيجة 1-1.