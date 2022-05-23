القومي للمرأة يرد على عمرو واكد: إحنا دولة قانون.. ولن نترك حق سيدات مصر

شنت أمل عبدالمنعم ، مدير شكاوى المجلس القومي للمرأة، هجوماً لاذعا على عمرو واكد بعد إهانته للسيدات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الإثنين، أن المجلس القومي للمرأة يرفض إهانة السيدة المصرية وسندافع عنها بكل قوة، لأن مصر بلد قانون.

وطالبت بضرورة وقف حساب عمرو واكد لأنه يحرض على الكراهية والعنف وقذف نساء مصر المحصنات.

وطالب المغردون المصريون المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بضرورة التدخل لإدانة الهجوم على نساء مصر والعمل على رفع قضايا دولية للولايات المتحدة الأمريكية، طلبا للتعويض وبتهم السب والقذف.