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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج الثالثة على التوالي للتاريخ يتصدر التريند.. ومغردون: واثقين فيك يا أهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #التالته_عالتوالي_للتاريخ، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتشجيع النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 30 مايو الجاري أمام فريق الوداد المغربي.

وتصدر هاشتاج #التالته_عالتوالي_للتاريخ التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا لتشجيع النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا  أمام فريق الوداد المغربي، كالاتي:

وقال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي فريق كبير وقادر على مواجهة التحديات.

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "النادي الأهلي قادر على تحقيق اللقلب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي"، لافتا: "مجلس إدارة الأهلي يؤكد على عمق العلاقات مع فرق المغرب.. والجماهير المصرية والمغربية أشقاء".

وأوضح الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "الوداد المغربي ليس طرفا في شكوى الأهلي من ملعب النهائي ونسعى دائمًا لتحقيق العدالة".

وأشار: "مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تحمل 3 آلاف جنيه عن كل مشجع يسافر لمؤازرة الفريق في نهائي إفريقيا بالمغرب"، متابعا: "مجلس الإدارة قرر اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة الفريق في النهائي الأفريقي بالمغرب".

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