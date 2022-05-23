هاشتاج الثالثة على التوالي للتاريخ يتصدر التريند.. ومغردون: واثقين فيك يا أهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #التالته_عالتوالي_للتاريخ، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتشجيع النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 30 مايو الجاري أمام فريق الوداد المغربي.

وتصدر هاشتاج #التالته_عالتوالي_للتاريخ التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا لتشجيع النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي، كالاتي:

This generation of young people is able to make history. They fought for heroism in the spirit of heroes. We trust in you 🦅❤️#التالته_عالتوالي_للتاريخ pic.twitter.com/gf9nDa8niP — Omar Hassan (@OmHa75833964) May 23, 2022

You can do it again, Do it for the third time ❤❤ #التالتة_عالتوالي_للتاريخ pic.twitter.com/9i70Qai9ct — Elol (@Elol29902286) May 23, 2022

وقال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي فريق كبير وقادر على مواجهة التحديات.

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "النادي الأهلي قادر على تحقيق اللقلب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي"، لافتا: "مجلس إدارة الأهلي يؤكد على عمق العلاقات مع فرق المغرب.. والجماهير المصرية والمغربية أشقاء".

وأوضح الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "الوداد المغربي ليس طرفا في شكوى الأهلي من ملعب النهائي ونسعى دائمًا لتحقيق العدالة".

وأشار: "مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تحمل 3 آلاف جنيه عن كل مشجع يسافر لمؤازرة الفريق في نهائي إفريقيا بالمغرب"، متابعا: "مجلس الإدارة قرر اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة الفريق في النهائي الأفريقي بالمغرب".