علاء السقطي مشيدا بوحدة حل مشكلات المستثمرين: مجلس وزراء مصغر.. فيديو

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، إن مصر كانت تسير بخطى قوية وقابلة قبل جائحة كورونا، معقبا: "جاءت الجائحة اهدرت سنتين، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم كله".

وأضاف "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الوضع اليوم اصبح في منتهى الحساسية، واصبح الاستثمار خارج البلد صعبا، واصبح الاكتفاء الذاتي لازما".

وأشار الى ان: "الدولة تبذل جهود كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين"، موضحا: "وحدة حل مشكلات المستثمرين تعطي رسالة إيجابية عن توجهات الدولة".

وأوضح المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر،: "وحدة حل مشكلات المستثمرين بمثابة مجلس وزراء مصغر"، مردفا: “نتواصل مع الحكومة بصفة دورية بشأن كافة المشروعات المقترحة”.