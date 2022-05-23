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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد ضحايا مستريح البورصة: تعاقدنا معه عبر شركة تداول إلكتروني

صدى البلد

قال محمود عادل أحد ضحايا مستريح البورصة بالإسكندرية، إن أزمة ضحايا هذا المستريح تختلف  كثيراً عن الوقائع المنتشرة مؤخراً في أسوان، حيث أنهم لم يمنحوا أموالهم لشخص لكنهم تعاقدوا مع شركة مرخصة من الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية ومسجلة.

وأوضح عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": أن الشركة متخصصة في التداول الالكتروني وصاحبها روؤف عبد ربه وتعمل منذ ثمانية أشهر وكان يمنح نسبة  شهرية 2.2% وهي نسبة معقولة بالنسبة للتداول الإلكتروني وهي نسبة عادية في هذا المجال ".

وأكمل: "بدأ يمنح الأرباح وكان منتظماً في ذلك حتى أوقفها في مارس الماضي، وتوجه أحد العملاء الذي أودع مبلغ 7 ملايين جنيه بعد تأخر أرباحه وقام بجمع الضحايا حتى هاتفنا المستريح وأخبرنا أنه في الولايات المتحدة ولديه مشكلة".

وأكمل: إحنا متعاقدين في مقر الشركة وليها فرع في القاهرة وإسمها " إنفيست تريدنج " يعني مش في الشارع ".

وكشف تفاصيل مثيرة عن تصريحات صاحب الشركة للعملاء بعد الاختفاء قائلاً: "ضحك علينا وقال عندي مشكلة مع صندوق تحيا مصر عاوز مني فلوس عشان كده هربت إلى أن جاء شهر إبريل ولم يمنح أرباحاً وتقدمنا ببلاغ للنيابة العامة  ضده ولكنه ظهر في مقطع فيديو زاعماً أنه لم يهرب وموجود في الإسكندرية.

صندوق تحيا مصر لميس الحديدي البورصة علام الولايات المتحدة الاسكندرية

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