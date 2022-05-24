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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وجيه أحمد: أسوان استحق ركلة جزاء ثالثة أمام الزمالك

وجيه أحمد
وجيه أحمد

قال وجيه أحمد الخبير التحكيمي، إن حكم تقنية الفار هو رجل مباراة الزمالك وأسوان التي جرت مساء أمس الاثنين في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف وجيه أحمد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن حكم تقنية الفار استطاع أن يفرق بين 4 حالات جدلية، ويحسمها بشكل مميز، دون اعتبار للألوان.

وأوضح وجيه أحمد أن اللعبة الأولى هى تعدي محمد عواد على مهاجم أسوان، في الشوط الأول، لكن حكم الفار رفض احتسابها ركلة جزاء خاصة وأن الكرة مشتركة بين الثنائي، أما الكرة الثانية فهى ركلة الجزاء الأولى لأسوان، والحكم أكد إنها داخل منطقة الجزاء.

وتابع :" ركلة الجزاء الثانية والتي تم استدعاء حكم الساحة بسببها كانت صحيحة، وذلك بسبب التدخل العنيف من جانب مدافع الزمالك على لاعب أسوان، أما اللعب الأخيرة فكانت ركلة الجزاء التي استدعى حكم الساحة لها بعد تعدي أشرف روقا، على لاعب أسوان، لكن حكم الساحة رأى أن اللعبة ليست ركلة جزاء".

وشدد على ان:" أسوان استحق ركلة جزاء ثالثة، وحكم الفار يستحق الإشادة؛ لاستدعائه لحكم الساحة، وأعتقد أن الحكم رأى أن لاعب أسوان حاول التحايل ولذلك رفض احتسابها، ولايمانع من احتساب عشر ركلات جزاء لفريق طالما يستحق ذلك".

وجيه أحمد الزمالك أسوان كأس مصر الماتش

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