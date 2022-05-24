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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

شلالات
شلالات

كشفت شركة طيران في المملكة العربية السعودية عن انطلاق أول طاقم طيران كامل من النساء السعوديات في خطوة جديدة تعد علامة فارقة في مجال تمكين المرأة.

بعد سنوات من الإقصاء عن الحياة العملية، انطلقت أول رحلة في المملكة العربية السعودية بطاقم طيران مؤلف من النساء فقط متجهة من العاصمة الرياض إلى مدينة جدة الساحلية.

وصرح «عماد إسكندراني» المتحدث باسم شركة الطيران أن "غالبية" طاقم الرحلة المكون من 7 أفراد من النساء السعوديات، بمن فيهن الضابط الأول، ولكن ليس القبطان، وكان امرأة أيضا، ولكن أجنبية الجنسية.

وروجت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية لإعلان أديل مؤكدة على أنه خطوة كبيرة في توسيع أدوار المرأة في قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أنه في عام 2019، أطلقت الهيئة أول رحلة مع مساعدة طيار سعودية، ضمن هندسة توسع سريع في قطاع الطيران من شأنه أن يحول المملكة إلى مركز سفر عالمي في المستقبل.

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