تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

أبهرت شلالات نياجرا الشهيرة في أونتاريو الكندية الأشخاص من جميع أنحاء العالم، بعد تساقطها باللونين الأزرق والأخضر، في مبادرة أطلقتها حركة إنقاذ التربة Save Soil في دلالة على ألوان كوكب الأرض.

ما هي حركة Save Soil

هي حركة عالمية أطلقها الموقع البيئي Sadhguru، لمعالجة أزمة التربة من خلال توحيد الناس من جميع أنحاء العالم للدفاع عن صحة التربة، ودعم قادة جميع الدول لوضع سياسات وإجراءات وطنية نحو زيادة المحتوى العضوي في التربة الصالحة للزراعة.

أدى تدهور الزراعة وتدمير الغابات وعوامل أخرى إلى تدهور التربة السطحية وتآكلها بمعدلات تنذر بالخطر، على الصعيد العالمي، والتي تدهورت بالفعل نسبة 52٪ من الأراضي الزراعية، مما وضع الكوكب في أزمة.

إذا استمرت المعدلات الحالية لتدهور التربة، فستكون هذه نهاية الحياة كما نعرفها، وفقًا لموقع Sadhguru الخاص بحملات إنقاذ الكوكب.

تدهور التربة

وتعد كل أزمة بيئية كبرى هي إلى حد ما أو شكل ما، نتيجة أو عرض من أعراض تدهور التربة، وبالمثل ، يمكن معالجة كل مشكلة بيئية من خلال إنشاء تربة صحية.