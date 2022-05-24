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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في تحدي لـ طالبان.. مذيعات يخلعن النقاب على الهواء| فيديو

المذيعات - طالبان
المذيعات - طالبان

منذ عودتها إلى حكم أفغانستان العام الماضي، طبقت حركة طالبان سلسلة من القيود على المجتمع المدني خاصة النساء، والتي كان من بينها أمر بتغطية جميع النساء لوجوههن في الأماكن العامة وعلى التلفاز؛ مما دفع مذيعات التلفاز في القنوات التلفزيونية الرائدة في أفغانستان ممن أجبرن على ارتداء النقاب لكشف وجوههن على الهواء في احتجاج على قوانين طالبان.

كان المرشد الأعلى لأفغانستان «هبة الله أخوندزادة» قد أصدر إملاءات للنساء بالتستر الكامل في الأماكن العامة، بما في ذلك تغطية وجوههن، بشكل مثالي مع البرقع التقليدي.

أمرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المذيعات التليفزيونية بأن تلتزمن بالقرارات وتظهرن بالنقاب على التلفاز.

النساء فقدان تخشى وظائفهن
لكن مذيعي TOLOnews وShamshad TV و 1TV بثوا جميعهم برامج بث مباشر يوم السبت مع ظهور وجوههن.

وقال «عابد احساس» رئيس قسم الأخبار في تلفزيون شمشاد، "إن زميلاتنا قلقات من أنهن إذا أظهرن وجوههن، فإن الإجراء التالي الذي سيتخذ ضدهن سيكون التوقف عن العمل".

وقال لوكالة فرانس برس "هذا هو سبب عدم احترامهم للأمر حتى الآن"، مضيفا أن القناة طلبت إجراء مزيد من المناقشات مع طالبان بشأن هذه المسألة.

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