نيكولا معوض يرد على منتقدي ظهوره مع مولودته دون قميص: تعليقات سخيفة

رد الفنان نيكولا معوض على الانتقادات التي وجهها البعض له، بعد نشره صورة له مع مولودته وهو يحتضنها دون قميص.

وقال نيكولا معوض في تصريحات لبرنامج ام بي سي تريندج : الانتقادات كانت سخيفة خاصة أنها كانت لحظة عاطفية عندما وافق يوم ميلاد ابنتي يوم وفاة والدتي قبله بـ 10 سنوات، والبعض لا يجد ما يفعله غير التعليق على هل ألبس القميص أم لا.

وأضاف : تعلمت أن الكثير من الناس يختبئون وراء هواتفهم وكل همهم كتابة التعليقات السلبية، وهذا الأمر لا يؤثر عليّ.

وتابع : بعد التعليقات التي تلقيتها؛ قمت بنشر فيديو لي دون قميص مع ابنتي، لأنني اكتشفت أن الكثيرين في الوطن العربي لا يعرفون أهمية الاتصال المباشر بالجلد مع المولودة الجديدة، حتى تتعرف على والدها وهذا الجسم الجديد.