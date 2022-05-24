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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مقامات الرحيل على مسرح قصر ثقافة الغنايم بأسيوط

صدى البلد

ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

استمر العرض المسرحى "مقامات الرحيل" بقصر ثقافة الغنايم خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٣ مايو الجارى، العرض ديكور وملابس علاء الحلوجي، ألحان وغناء وموسيقى المايسترو حسام حسني، أشعار جمال يوسف، تأليف سعيد حجاج ومن إخراج عصام رمضان.

تدور أحداث العرض المسرحي حول فرقة من الفرق التى كانت تطوف القرى والنجوع بجميع محافظات مصر لتقدم فنها الشعبى من حكايات تاريخية واسطورية ومن عادة هذه الفرق تقديم بعض انتقادات بالقفشات المسرحية والحركات وخفة الظل ومن أهم ما تقدمه الفرقة فى مقامات الرحيل تمسكها بتقديم الحكايات الجادة والحفاظ على آداب وسلوكيات ما يقدم من قبل فن الزمن الجميل و يقدم العرض المسرحى مقامات الرحيل تاريخ الأندلس الإسلامى والصورة الجميلة التى كانت عليها الأندلس ومدينة قرناطة وقرطبة  وأشبيلية حيث تم الاستعانة بفن خيال الظل والصورة المرئية المصورة لتأكيد معالم ورموز الفن المعمارى بمدينة الأندلس.

 

 

 

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وفي اليوم السادس من فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته ال29، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 30 مايو الجاري، أقيم عرض من إنتاج فرع ثقافة الإسكندرية باقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة احمد درويش، وذلك على مسرح أوبرا ملك.

العرض لفرقة نادي قصر ثقافة الشاطبي بعنوان "الأفاعي" مأخوذ عن قصة "بيت من لحم" للكاتب الكبير يوسف إدريس، قام بالإعداد المسرحي لها عمرو أبو السعود، إخراج محمود فيشر، ديكور نورهان محسن، ملابس واكسسوارات مريم رضا، الاعداد الموسيقى محمد شحاتة، إضاءة محمد طوسون، ماكياج أمل شتا، كيرو جراف محمد صلاح، تمثيل إسراء أحمد، أمنية باهي، هبة عمر، مونيكا أيمن، رنا إمام، نور محسن، أحمد فيزو، أحمد السيد، تدور فكرة العرض حول إلي اي مدي يمكن ان تتحول الكراهية إلي نار تحرق صاحبها قبل أن تحرق غيره، كما يناقش العرض مجموعة من القضايا الحرجة التي تمس المرأة والمجتمع المحيط بها من خلال أم وبناتها الأربعة يموت عائلها، ثم يحدث شئ ما في حياتهن "بعد زواج الأم" فتنقلب حياتهن رأسا علي عقب.    

أعقب ذلك إقامة ندوة لمناقشة العرض شارك في المناقشة والتحليل النقدي الكاتبان المسرحيان إبراهيم الحسيني، صفاء البيلي، فادي نشأت المعيد بمعهد الفنون المسرحية.
 

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فعاليات أخرى
 


وفي مكتبة الطفل والشباب بسنورس عقدت محاضرة بعنوان"الشباب وضرورة الوعي بتاريخ مصر" ألقاها الكاتب سيد لطفي، والذي بدأ حواره عن أهمية الاهتمام بتاريخ مصر في مختلف العصور وإدراك أهمية مصر جغرافيا وثقافياً وسياسيا عبر مختلف العصور وكيف استطاعت مصر الحفاظ علي هويتها الثقافية رغم الحضارات المختلفة التي مرت بها، إلى جانب عرض فيلم علاء الدين بالتعاون مع نادي السينما بالفرع.  

كما ناقشت مكتبة منية الحيط كتاب بعنوان"مستقبل الثقافة في مصر" تأليف طه حسين ناقشه مصطفى محمد، حيث ينقسم الكتاب إلى جزئين تناول الجزء الأول إثبات إن عقلية المصري أقرب إلى العقل الاوربي، أما الجزء الثانى   
فقد تناول قضية غايه في الخطورة وهي تطوير المنظومة التعليمية.

وعقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان "الزواج المبكر بين الدين والعادات" للشيخ ياسر برمكي واعظ بالازهر، تحدث فيها عن ماهو الزواج المكبر وآثاره علي المجتمع والفتاة وذكر هناك العديد من العادات والتقاليد منها الزواج المبكر قبل سن ١٨ سنة، وقد نهي الدين الإسلامي وكل الديانات السماوية عن الزواج المبكر للفتاة، عقدت المكتبة العامة ببيت ثقافة أطسا محاضرة بعنوان "دور المؤسسات الثقافية في التوعية ضد الأفكار المغلوطة والمتطرفة" ألقاها رمضان إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي أدب بيت ثقافة أطسا.

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