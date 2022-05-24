عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين: التعاقد على استيراد 100 ألف طن سكر خام

وزير التموين
وزير التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم التعاقد على استيراد 100 ألف طن سكر خام في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" أنه سيتم وصول 50 ألف طن في يوليو المقبل ،فيما سيتم وصول 50 ألفا في أغسطس المقبل، وتم توفير الاعتمادات المالية من خلال المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة التابعة للبنك الاسلامي.

ولفت الى أن موسم البنجر وقصب السكر ينتهي في يوليو المقبل وتعمل المصانع في الفترة من يونيو الى سبتمبر في عملية تكرير السكر الخام.

وأشار المصيلحي إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر يصل الى 89%،ويتم استيراد كمية بسيطة لتغطية باقي احتياجاتها،لافتا الى أنه تم منذ فترة استيراد نحو 200 ألف طن سكر خام .

وفيما يتعلق بسلعة الأرز أوضح المصيلحي أن مصر لديها مخزون آمن من الأرز ،مرجعا أسباب ارتفاع أسعاره الى بعض الممارسات الخاطئة من منتجي الأرز الشعير وبعض مضارب الأرز وقيامهم بعمليات تخزين غير مبررة مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم مصادرة أي كمية أرز لم يفصح صاحبها عن مصدرها أو قام بحجبها.


وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الزيوت خلال الفترة الماضية قال المصيلحي إن مصر تستورد نحو97% من احتياجاتها من الخارج،منوها بأن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت على أسعار الزيوت عالميا والتى ارتفعت بنحو يتراوح من 70الى 100% لافتا الى أن أوكرانيا تنتج نحو 30% من زيت عباد الشمس الذي يصدر للعالم .

وأكد المصيلحي أن مصر في السابق كانت تزرع 2 مليون طن قطن والذى يستخلص منه زيت بذرة القطن ،ولكن مع تراجع المساحات المنزرعة، أصبحت تعتمد على فول الصويا وعباد الشمس.

وأضاف أن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة بدأت في الاتجاه إلى الزراعة التعاقدية حيث تم زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا تنتج نحو 20% زيت فول صويا، و100 ألف فدان عباد شمس، تنتج 7% من زيت عباد وبالتالي الانتاج يمثل نحو من 5 إلى 10% من حجم الاستهلاك . 


وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تطرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 23 جنيها واستطاعت امتصاص الزيادات العالمية لأسعار الزيت من خلال تكوين مخزون استراتيجي قديم للزيت بسعر 700 دولار للطن و800 دولار للطن و900 دولار من خلال عمل متوسطات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

ترشيحاتنا

لبحث التغيرات الإقليمية والتعاون المشترك.. جولة خارجية لـ ولي العهد السعودي تشمل مصر وتركيا

استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة

بدء امتحاني الأحياء والفلسفة ورقيا في جميع لجان تانية ثانوي

برلمانية:تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية..والإنتهاء منه خلال شهر

نشرة الرياضة | كيروش يهاجم اتحاد الكرة .. تهديد بعدم مشاركة الأهلي في دوري الأبطال .. محمد النني يتفق مع أرسنال على تجديد عقده

الملاك البريء..الطفلة حنين ضحية بلطجي ببورسعيد ووالدتها: عايزة حق بنتي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في تحدي لـ طالبان.. مذيعات يخلعن النقاب على الهواء| فيديو

سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ