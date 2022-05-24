وزير التموين: التعاقد على استيراد 100 ألف طن سكر خام

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم التعاقد على استيراد 100 ألف طن سكر خام في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" أنه سيتم وصول 50 ألف طن في يوليو المقبل ،فيما سيتم وصول 50 ألفا في أغسطس المقبل، وتم توفير الاعتمادات المالية من خلال المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة التابعة للبنك الاسلامي.



ولفت الى أن موسم البنجر وقصب السكر ينتهي في يوليو المقبل وتعمل المصانع في الفترة من يونيو الى سبتمبر في عملية تكرير السكر الخام.



وأشار المصيلحي إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر يصل الى 89%،ويتم استيراد كمية بسيطة لتغطية باقي احتياجاتها،لافتا الى أنه تم منذ فترة استيراد نحو 200 ألف طن سكر خام .



وفيما يتعلق بسلعة الأرز أوضح المصيلحي أن مصر لديها مخزون آمن من الأرز ،مرجعا أسباب ارتفاع أسعاره الى بعض الممارسات الخاطئة من منتجي الأرز الشعير وبعض مضارب الأرز وقيامهم بعمليات تخزين غير مبررة مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم مصادرة أي كمية أرز لم يفصح صاحبها عن مصدرها أو قام بحجبها.



وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الزيوت خلال الفترة الماضية قال المصيلحي إن مصر تستورد نحو97% من احتياجاتها من الخارج،منوها بأن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت على أسعار الزيوت عالميا والتى ارتفعت بنحو يتراوح من 70الى 100% لافتا الى أن أوكرانيا تنتج نحو 30% من زيت عباد الشمس الذي يصدر للعالم .



وأكد المصيلحي أن مصر في السابق كانت تزرع 2 مليون طن قطن والذى يستخلص منه زيت بذرة القطن ،ولكن مع تراجع المساحات المنزرعة، أصبحت تعتمد على فول الصويا وعباد الشمس.



وأضاف أن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة بدأت في الاتجاه إلى الزراعة التعاقدية حيث تم زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا تنتج نحو 20% زيت فول صويا، و100 ألف فدان عباد شمس، تنتج 7% من زيت عباد وبالتالي الانتاج يمثل نحو من 5 إلى 10% من حجم الاستهلاك .



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تطرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 23 جنيها واستطاعت امتصاص الزيادات العالمية لأسعار الزيت من خلال تكوين مخزون استراتيجي قديم للزيت بسعر 700 دولار للطن و800 دولار للطن و900 دولار من خلال عمل متوسطات.