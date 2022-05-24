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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين للاجئين ويشتبك مع فلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، لتندلع اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت "مخيم جنين، وحاصرت منزلا، وطالبت صاحبه بتسليم نفسه، وسط اندلاع مواجهات عنيفة".

وأسفرت المواجهات عن إصابة مواطن فلسطيني، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في قدمه، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

كانت القوات الإسرائيلية أعلنت مدخل مخيم جنين ومنطقة الهدف وواد برقين مناطق عسكرية مغلقة، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط تعزيزات عسكرية مشددة، قبل أن تنسحب من المكان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت (وفا)، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسـير السابق محمد حسام الطوباسي، وهو شقيق الأسـير سعيد الطوباسي المحـكوم بالسّجن المؤبد 31 مرة و50 عاما، وهو معتقل منذ العام 2002.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري "نشاطا في وادي برقين بالقرب من مخيم جنين"، دون إيضاح تفاصيل حول الأمر حتى الآن.

وكانت قد اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين مطلع الشهر الجاري، بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.

وشهدت تلك الاشتباكات مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، حيث أعلنت شبكة الجزيرة القطرية مقتلها في 11 مايو الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

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الجيش الإسرائيلي اشتباكات الفلسطينيين مخيم جنين شيرين أبو عاقلة

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