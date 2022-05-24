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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي الميرغني برفقة حسن الرداد وعمرو حسن عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان حمدي المرغني صورا جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر حمدي الميرغني في الصورة برفقة عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وعمرو يوسف.

يذكر أن الفنان حمدي المرغني كشف عن تفاصيل بدايته الفنية من خلال فريق مسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتجميع الفريق من عدة مسارح مختلفة.

وأشار حمدي المرغني خلال لقائه عبر فضائية "النهار" إلى أن الفريق لم يكن يعلم ماذا يريد أشرف عبد الباقي حينما قام بتجميعهم، لافتًا إلى أن البعض رفضهم في بداية ظهورهم لأنهم وجوه جديدة ظهرت فجأة ولكنهم أصبحوا نجوم شباك فيما بعد.

وأوضح حمدي الميرغني أن لغة العصر اختلفت حاليًا، والفن اختلف عن الماضي، لافتًا إلى أن أن عظماء الفن الحالي مثل الهضبة عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب لا يستطيعوا غناء أغنية مدتها ساعة ونصف كما كانت تفعل كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أن كل وقت الفن يتغير معه. 

 

حمدي المرغني اخبار الفن أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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