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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفاصيل أحدث تعاون لتقديم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط

صدى البلد

قامت مجموعة "بنية" الرائدة في توفير الحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي مع OneWeb العالمية والرائدة في خدمات الاتصالات منخفضة المدار عبر الأقمار الصناعية.


وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر "كاب سات" في دبي، فإن مجموعة بنية ستعمل سويًا مع شركة OneWEB NEOM وهو مشروع مشترك بين OneWeb العالمية و NEOM في المملكة العربية السعودية بهدف توفير اتصال عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية إلى NEOM والمملكة والشرق الأوسط ودول شرق إفريقيا المجاورة من أجل تقديم وتوزيع تلك الخدمات بالمنطقة، لتصبح بذلك مجموعة بنية هي أول شركة مصرية تقدم خدمات الاتصالات منخفضة المدار عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.


ستدعم الاتفاقية البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف توفير خدمات اتصالات متكاملة عبر الأقمار الصناعية لشركاء وعملاء بنية.


‏‎تعليقًا على هذا التعاون، أعرب المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنها تكتسب أهمية خاصة كونها أول مشروع للمجموعة في مجال الأقمار الصناعية ويهدف إلى توفير خدمات الإنترنت للجميع، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة المحرومة من خدمات الاتصالات، مضيفا أنه بهذا الاتفاق تصبح مجموعة "بنية" هي أول شركة مصرية تتعاون باستخدام مفهوم الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، وأول شركة تتعاون مع شبكة OneWeb في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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