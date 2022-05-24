عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مدعى عام بواشنطن يقاضى مارك زوكربيرج: متورط في فضيحة كامبريدج أناليتيكا

مدعى عام في واشنطن
مدعى عام في واشنطن يقاضى مارك زوكربيرج

اتهم المدعى العام في واشنطن، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، مارك زوكربيرج بالتورط بشكل مباشر في القضية المعروفة إعلاميا بفضيحة بيانات فيسبوك " كامبريدج أناليتيكا" التى سمحت بجمع بيانات ملايين الأمريكيين دون إذن منهم واستخدامها في توجيههم سياسيا أثناء الانتخابات الأمريكية عام 2016 .

 

وحسب صحيفة جارديان البريطانية فإن كارل راسين، المدعي العام عن مقاطعة كولومبيا، وأحد المدعين العامين في واشنطن، قرر رفع دعوى قضائية على مارك واشنطن لتحميله المسئولية المباشرة عن ما حدث في "كامبريدج أناليتيكا".

       

ميتا تسمح لمستخدميها معرفة كيف يتم استهدافهم سياسيا على فيسبوك

لهذا السبب.. ميتا تلغى قرار مراقبة المحتوى المتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا


وتستند الدعوى المرفوعة ضد زوكربيرج إلى مئات الآلاف من الوثائق ، بما في ذلك إفادات من الموظفين والمبلغين عن المخالفات ، والتي تم جمعها كجزء من التقاضي المستمر ضد ميتا.

 

ويستند راسين في دعواه إلى أنه بموجب قانون إجراءات حماية المستهلك الخاص بالولاية فإن القانون يجعل الأفراد مسؤولين عن الانتهاكات إذا علموا بها في ذلك الوقت.  

 

وفي بيان صحفي، قال راسين، إن مارك زوكربيرج ضلل المستخدمين لعدة سنوات كما مكنت سياساته هذا الخرق باستغلال البيانات، كما أرجع راسين سبب "كامبريدج أناليتيكا" برغبة زوكربيرج في فتح فيسبوك أمام مطوري الجهات الخارجية.    

 

وأشارت الدعوى إلى أنه منذ عام 2012 ، شغل زوكربيرج منصب رئيس مجلس إدارة فيسبوك وسيطر على ما يقرب من 60٪ من أسهم التصويت، كما أظهرت الأدلة أن زوكربيرج كان مسؤولاً ولديه قدرة واضحة على التحكم في "عمليات فيسبوك اليومية"، وذلك وفق مستندات الدعوى.

 

وتمكنت شركة Cambridge Analytica كامبريدج أناليتيكا ، التي عينها فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016 ، من الوصول إلى البيانات الخاصة لـ 50 مليون مستخدم على فيسبوك، وادعت الشركة أن المعلومات يمكن استخدامها لتحديد أنواع مختلفة من الناخبين والتأثير على سلوكهم. 

شركة ميتا مارك زوكربيرج فيسبوك فضيحة بيانات فيسبوك كامبريدج أناليتيكا فضيحة كامبريدج أناليتيكا الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية 2016 دونالد ترامب المدعى العام في واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ترشيحاتنا

الإمارات تعلن رصد أول حالة لجدري القردة لزائرة من غرب أفريقيا

دعاء صلاة الاستخارة .. كيفيتها ووقتها وأحكامها

عواقب وخيمة.. كيسنجر يدعو أوكرانيا إلى التنازل لـ روسيا لتجنب كارثة

إسبانيا تتدخل لحل أزمة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.. تفاصيل

مدعى عام بواشنطن يقاضى مارك زوكربيرج: متورط في فضيحة كامبريدج أناليتيكا

الإمارات ترصد أول حالة إصابة بـ جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

فيديو

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

صفقة الموسم.. مخطط الزمالك لضم إيبوكا .. فيديو جراف

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ