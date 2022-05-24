بالتوفيق يا بنت مصر..خالد بيومي يهنئ ميار شريف للتأهل ببطولة رولان جاروس

هنأ الناقد الرياضي خالد بيومي، ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس، لتأهلها إلى الدور الثاني ببطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس إحدى بطولات جراند سلام الكبرى.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “ميار شريف اول فوز في التاريخ للاعبة مصرية في رولان جاروس بالتوفيق يا بنت مصر”.

وتأهلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس إلى الدور الثاني ببطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس إحدى بطولات جراند سلام الكبرى، بعد الفوز على الأوكرانية مارتا كوستياك بمجموعتين دون رد.

وسيطرت ميار على مجريات المباراة، حيث تفوقت في المجموعة الأولى بنتيجة 6–3، قبل أن تواصل تفوقها في المجموعة الثانية بنتيجة 7–5؛ لتنتهي المباراة لصالحها بنتيجة 2–0، وتتأهل إلى الدور الثاني.

وأصبحت ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل للدور الثاني في بطولة رولان جاروس للتنس إحدى بطولات جراند سلام الكبرى.

وفي سياق آخر.. ودعت التونسية أنس جابر منافسات بطولة رولان جاروس مبكرًا، بعد خسارتها في الدور الأول أمام البولندية لانيتي بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة.