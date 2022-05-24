السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

كشف إبراهيم عز عم إحدى ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، تفاصيل الواقعة.



وقال إبراهيم عز في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" أية بنتنا كانت في الميكروباص اللي وقع في الترعة ".

وأضاف إبراهيم عز :" نجا من الميكروباص 5 ، والناجين من الميكروباص قالوا إن سائق الميكروباص قال إن الأجرة 15 جنيه ومعروف إن الأجرة 13 جنيه ".

وتابع إبراهيم عز :" هذا السائق مشهور بالبلطجة وهدد الركاب بالنزول بالميكروباص في ترعة الإبراهيمية لو لم يتم دفع الاجرة التي حددها بـ 15 جنيه ".



وأكمل إبراهيم عز :" الناجين قالوا لما العربية نزلت الترعة السائق فتح باب الميكروباص وترك الميكروباص".