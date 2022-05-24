حماية المستهلك: 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم..فيديو

قال المهندس أيمن حسام ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك أكثر من 72 مليون مواطن مصري يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، مضيفاً أن هناك 60 مليون مواطن لديهم بطاقات تموين مدعمة.

وأضاف حسام خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن هناك جهد كبير مبذول من الدولة والقيادة السياسية لتوفير الأمن الغذائي للمواطن ، بتوفير كل السلع ومنع الاحتكار.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع التضخم على مستوى العالم.