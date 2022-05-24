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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر يعقد اختبار إلكتروني عبر الإنترنت لطلاب سنغافورة

اختبارات إلكترونية
اختبارات إلكترونية

أجرى صباح اليوم الثلاثاء ، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اختبارًا إلكترونيًا (عن بعد) ( تحريريًا وشفويًا) لتحديد المستوى اللغوي لطلاب سنغافورة عبر إحدى المنصات الافتراضية.

وتابع عملية الاختبارات، الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وفريق عمل الاختبارات الإلكترونية.

وفي بداية كلمة الدكتورة نهلة الصعيدي رحبت بالطلاب وبالحضور من الجانب السنغافوري، مؤكدة على مدى اهتمام ورعاية فضيلة الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين الذين يأتون على رأس أولوياته، وحرص فضيلته على تذليل جميع العقبات والصعوبات التي قد تعوق التحاقهم بالأزهر، وتلبية لاحتياجات المسلمين في جميع أنحاء العالم، الراغبين في تعلم اللغة العربية، والمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وخلال اللقاء تم إجراء اختبارات إلكترونية، تعتمد على قياس المهارات اللغوية، وتتناسب مع المستويات المختلفة للطلاب.

يأتي هذا استكمالًا للجهود التي يقوم بها مركز تطوير الوافدين من أجل تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة تعليم الطلاب الوافدين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتلبية لرغبة دولة سنغافورة في التحاق أبنائها بجامعة الأزهر.

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الطلاب الوافدين طلاب سنغافورة الدكتورة نهلة الصعيدي مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين عملية الاختبارات الإمام الاكبر

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