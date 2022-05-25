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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

مارينا الفقراء..رأس البر بلد السحر والجمال تتزين لاستقبال المصطافين ..شاهد

رأس البر
رأس البر

يذهب إليها كل المصريين من كل محافظات مصر، أطلقوا عليها مارينا الفقراء، إنها مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، تلك المدينة الساحلية التى تعد من أهم المصايف المصرية بطلق عليها بلد اللسان والفنار اشهر المزارات السياحيه بها.

مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، أحد أهم المصايف لأبناء المحافظات المختلفة، لما يتمز به من الهدوء  وهو أيضا مصيف العائلات ومقصد الراغبين فى التنزه والمتعة خلال الاجازات والصيف، فمدينة رأس البر بمحافظة دمياط تقع في حضن نهر النيل والبحر المتوسط في أقصى شمال الدلتا حباها الله بموقع فريد, كما إكتسب هذا الموقع دلالة كونية ودينية من خلال تواجده على البرزخ الذى يفصل بين النيل والبحر المتوسط والذى ورد ذكرة في سورة الرحمن في الأيه الكريمة ( مرج البحرين يلتقيان ) وهو مشهد كونى لمعجزة إلهية حيث يلتقى النيل بالبحر المتوسط دون أن يبغى أحدهما على الآخر .

كانت ولاتزال رأس البر موضع إهتمام لجميع المحافظين الذين تولوا مسئولية المحافظة حيث أصبح المصيف من أهم المصايف السياحية الهامة بعد أن شهد في الآونة الأخيرة تطور هائلاً قفز به إلى قمة مصايف الجمهورية والتى توجت بمشروع التنسيق الحضارى والذى نقل المصيف نقله نوعيه من حيث التنظيم وإعادة التخطيط وإعادة صياغة منطقة اللسان وهى من أهم المعالم السياحيهة بالمصيف حيث شمل التطور مختلف المرافق والخدمات والمشروعات التي تحقق أقصى ما يمكن من وسائل الراحة والاستجمام لعشاقه الذين يفدون إليه كل عام من شتى مناطق الجمهورية للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي يزخر بها المصيف.

على الرغم من أنه مازال العام الدراسي مستمر إلا أن إقبال المواطنين على شاطيء رأس البر يزداد يوما بعد يوم من كل محافظات الجمهورية وليس من أبناء دمياط فقط.

ومن جانبه صرح وليد الشهاوى، رئيس مجلس مدينة راس البر،   أن المدينة قد استعدت لاستقبال الموسم الصيفي  حيث تم تزويد الشاطئ ب ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ خيم للإسعاف و ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .

وأوضح أن  ذلك يأتي في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار الى ان الشاطيء يشهد يوميا رحلات اليوم الواحد والتى اعتاد المصيف على استقبال روادها من كافه محافظات مصر.

وتابع  ان مصيف رأس البر معروف عنه انه مصيف المليون زائر حيث في المواسم يستقبل مايزيد عن مليون زائر في اليوم الواحد.
 

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