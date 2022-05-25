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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعر طويل.. إطلالة مختلفة لهيدي كرم عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هيدي كرم ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم ، في الصورة بإطلالة جذابة مختلفة ،  تركا شعرها  الطويل منسدلا علي الأكتاف، مما نال اعجاب متابعيها.

و علقت قائلة : شعر طويل .

هيدي كرم تستغيث بالجمهور.. تفاصيل

دي مش صفحتي.. هيدي كرم تعلن عن اختراق حسابها

 

يذكر أن استغاثت الفنانة هيدي كرم، بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

وقالت هيدي، من خلال الفيديو إن هناك شخصا انشأ لها صفحة على الفيسبوك، واقترح ان يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.

 

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