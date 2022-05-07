عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دي مش صفحتي.. هيدي كرم تعلن عن اختراق حسابها

صدى البلد

أعلنت الفنانة هيدي كرم عن اختراق صفحتها عبر فيسبوك  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت هيدي كرم  صورة لحسابها المفبرك و علقت قائلة: دي مش صفحتي، أرجوكم تعملوا ريبورت عنها .

هيدي كرم تشارك متابعيها كواليس مسلسل الاختيار 3

هيدي كرم عن دورها في الاختيار 3: زوجات الضباط جنود مجهولة

يذكر أن علقت الفنانة هيدي كرم على دورها في مسلسل "الاختيار 3"، قائلة:"أول ما قالولي عايزينك في مسلسل الأختيار،مسألتش عن التفاصيل ، مسألتش هعمل أيه أو الدور أيه،المشاركة في مسلسل عظيم زي ده ،شرف لأي حد ، وإضافة لأي حد ،كلنا بنتمناها".

وأضافت هيدي كرم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"على القناة "الأولي، أنها أُعجبت بالشخصية التي تقوم بها، لأنها زوجة ضابط و تخفي مرضها ،وتعاني في صمت ،فأحبت تفاصيلها.

وأوضحت الفنانة ،أنها شعرت بمعاناة زوجات الضباط ،حيث إنهن يعيشن حياة صعبة وقاسية،مؤكدة أنهم جنود مجهولة لأنهم يعانوا معاناة جسدية ونفسية وعصبية كبيرة،ويتحملن مسؤوليات كبيرة، ويعيشن خوفا كبيرا على أزواجهن.

اخبار هيدي كرم اطلالة هيدى كرم اعمال هيدي كرم الفنانة هيدي كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يدعم حلاً سلميًا في أوكرانيا.. وكييف تحذر من قصف روسي

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تأكد غياب السولية وعبد المنعم.. الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة وفاق سطيف متسلحًا بجمهوره في دوري أبطال أفريقيا

فوز فريد زهران برئاسة الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي

صربيا تبدي رغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي.. بشروط

فيسبوك يقرر إلغاء Nearby Friends وميزات أخرى في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ