يارا زكريا تكتب: قوة التجاهل

وسط تأثيرات زحام المشاعر المتنوعة في اليوم الواحد بين سعادة وحزن وضيق وفرج وغيرها، نحتاج إلى صنع «طاقة إيجابية» من قبل أنفسنا أولاً أو الآخريين كي نكمل حياتنا بشكل متوزان بعيداً عن سيطرة أي «طاقة سلبية» تعود بك إلى الخلف، هذه الطاقة السلبية تستدعي «قوة تجاهل» بداية لكل ما يؤذيك نفسياً أو يعيق تفكيرك بما لا يفيد أو يهدم.

التجاهل للمواقف السلبية بقدر كبير يجنبنا الكثير من مشكلات الحياة أو تداعيات لا تسمن ولا تغني من جوع بل قد تعكر صفو يومك، خاصة إذا كان سبب أو أسباب هذه «الطاقة الهدامة» يتعلق بالأقدار التي تستلزم الرضا والتسليم والتعامل بواقعية، أو حزنك من إهمال و عدم تقدير كافي كنت تنتظره من آخريين حتي من اتفه الأمور كعدم وضع لايك أو شير عبر وسائل التواصل (هذا الأمر يضايق بعض الأشخاص المهتمين جداً بالسوشيال ميديا والذين قد يصل بهم الأمر إلى تهديد بحظر من لا يتفاعل مع منشوراتهم، علما أنه ليس بالضروي أن يكون قد رآها، فالصفحة الرئيسية في التطبيق التفاعلي لا تظهر جميع الأصدقاء».

يحافظ التجاهل المستحق لبعض السلبيات خاصة من الغرباء على علاقتك بالجميع؛ لأنه يبني بينك وبينهم جسراً من اللطف في التعاملات، فتشعر أنك تسير بمنهج الإحسان حتى النهاية قدر استطاعتك، فلا يوجد عزيزي وعزيزي القارئة كمال إلا للخالق وحده - عزوجل-، لذا ضع نصب عينيك أنه إذا أحسنت إلي فسأحسن لك أيضاً، ولنا الجزاء عند الكريم- سبحانه-، وإن أسأت لي فسأتفوق عليك في الإحسان إليك، والله لن يضيع لي جزاء حسناً في ذلك، اقتناعاً بأنه لا تصرف «حسن» بدون فائدة دنيوية وآخروية.

الأحزان تحتاج إلى تجاهل وصبر، وإلا ما الفائدة إن فعلت العكس، حتى وإن كان بمحاولتك إقناع عقلك الباطن بأن الأمور ستسير على ما يرام، وهنا أتذكر موقف لا أنساه وكلما مر في ذهني أثر في طريقة تعاملي مع الأحزان المنغصات، فلا يدوم الشعور بها، وهو خاص بشخصية شهيرة في مجال عملها تتمتع بقدر كبير من الثقافة والجمال، حيث جلست ذات يوم أثناء تأديتها لطبيعة عملها مع عدد من الأشخاص الذين لم يكونوا على معرفة بكواليس حياتها ليفاجئوا بمدى الألم الكبير الذي أصابها عندما فقدت زوجها وابنها البكري في حادث أليم واحد، ورغم ذلك رضيت بقضاء الله وتجاهلت حزنها ما استطاعت بكل المحاولات، حيث كانت الضحكات والاهتمام الكبير بالذات لا يفارقانها.

التجاهل للمنغصات ليس أحد أساليب الأشخاص العاديين في التعامل، وإنما هو نهج لكبار المفكرين والفلاسفة، أمثال الدكتور مصطفي محمود - رحمه الله-، والذي أجاد تجاهل كل الشائعات التي طاردته منذ صغره، فرغم أنها كانت تسبب له مشاعر حزن إلا أنها كانت في ذات الوقت دفعة قوية له للأمام وفقط، وكانت من أبرز الشائعات التي تجاهلها الفيلسوف الكبير كما ذكر في مذكراته أنه «مصاب بمرض عقلي نقل على إثره لمستشفى الأمراض النفسية، وأنه بدل ديانته للمسيحية بعدما رأى منام فيه ابنته مريضة، لكن كانت من أغرب الشائعات والتي صدمت الطبيب والكاتب الشهير أن دكتورة وكاتبة صديقة له ذكرت في كتاب عن شخصيته حمل عنوان: “مصطفى محمود سؤال الوجود” أنه على علاقة بالجن ويستعين بهم في حل مشاكل أصدقائه، وأنه أصبح صديقه ويحقق له المعجزات، مما دفعه للتواصل معها لتبرير ما قيل، لكنها أنكرت قصدها لما نشر حيث حرف مفهومها».

في الختام: «اهتم بالمسرات وتجاهل المنغصات طالما لا فائدة من الاهتمام بشأنها، فلا شيء يدوم في هذا العالم، ولا حتى متاعبنا، كما أن ترك مسافة في العلاقات الإنسانية مثل حفظ مسافة بين العربات أثناء السير فهي الوقاية الضرورية من الصادمات المُهلكة، ولا يدوم سوى الطيب، كما لا تنسى أن من قوانين علم النفس أن التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي مهما كان ويقيك من الطاقة السلبية الهدامة».