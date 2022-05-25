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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 - 24 شوال 1443هـ

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 25 مايو 2022،  24 شوال 1443 هجرية.

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هل يجوز جمع وقصر الصلاة للمسافر مدة أسبوع ..الإفتاء تجيب

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

 الفجر 3:15  ص
الظهر 11:52 ص
العصر 28: 3 م
المغرب 6:47 م
العشاء 8:17 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

 الفجر 3:15 ص
الظهر 11:56ص
العصر 3:36م
المغرب 6:54 م
العشاء 8:26 م  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 3:09
الظهر 11:48 ص
العصر 3:25 م 
المغرب 6:45 م
العشاء 8:14  م 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 3:11 ص
الظهر 11:39ص 
العصر 3:11 م
المغرب 6:31 م
العشاء 7:57 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 3:26 ص
الظهر 11:46 ص
العصر 10: 3م
المغرب 6:32 م
العشاء 7:54م

شرم الشيخ الصلاة الاسكندرية أسوان الاسماعيلي محركات البحث صدى البلد مواقيت الصلاة

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