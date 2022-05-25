تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل السوسيس الكوري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق السوسيس .

المكونات



٣ قطع هوت دوج

أسياخ خشبية او أعواد خشبيه

جبن موتزريلا مقطع أصابع

لتحضير الطبقة الخارجية

٢ كوب دقيق

٤/١ كوب سكر

بيضه

كوب لبن

لتحضير الطبقة المقرمشة



طريقة التحضير



نقطع الهوت دوج الي نصفين بحيث يكون شكلها ك الأصابع

نغرز قطع الهوت دوج في الاعواد الخشبية ثم نغرز معهم جبن الموتزريلا

نكرر هذه العملية مع كل الهوت دوج حتي تنتهي الكميه بحيث يكون في كل سيخ كميه متساوية من الجبن والهوت دوج

ونبدأ بتحضير الطبقة الخارجية نضع الدقيق في وعاء ونضيف له ملح وسكر وبيض وحليب ونحرك الخليط حتي يمتزج تماما ويصبح لدينا عجينه لينه وثقيلة القوام

نصب العجينة في كوب ونغمر الاعواد الخشبية بها ثم نغطي كلا منها بالبقسماط

نضع أسياخ الكورن دوج في زيت غزير ساخن علي نار متوسطة ونقلبها حتي تصبح ذهبية من جميع الأطراف

نصفيها جيدا من الزيت ونخرجها علي مناديل مطبخ نظيفة وتقدم مع كاتشب او بطاطس محمره حسب الرغبة



ملحوظه



السوسيس الكوري أو الهوت دوج الكوري نقدر نضعه في الفريزر لمده ربع ساعه وبعد ذلك يتم القلي ليتماسك

ويمكن قص الاعواد الخشبية للطول المناسب حتي يتم وضعها في الطاسة وقليها في الزيت جيدا