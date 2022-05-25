التصديري للطباعة والتغليف: 8 شركات تشارك ببعثة تجارية إلى الأردن 29 مايو

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، عن مشاركة 8 شركات من القطاع في البعثة التجارية المصرية التي تبدأ فعاليتها يوم 29 مايو الجاري في الأردن، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن وشركة كونسبت وغرفة تجارة عمان والتمثيل التجاري، وذلك في إطار خطة ورؤية المجلس للنهوض بصادرات القطاع وتعريف الأسواق الخارجية بالقطاع ومنتجاته وإيجاد وسائل وسبل جديدة لزيادة الصادرات.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، في تصريح له اليوم /الأربعاء/ ، إن البعثة المرتقبة أحد الأنشطة الخارجية التي ينظمها المجلس بهدف تعريف المستوردين والتجار من دول الأردن والعراق وسوريا وفلسطين بمنتجات القطاع التي تشهد تطورا كبيرا مما يجعلها مؤهلة للتواجد في أكبر الأسواق العالمية.

وأضاف أن المجلس التصديري يسعى إلى التواجد في كافة المحافل الدولية والعربية المتخصصة في قطاع الطباعة والتغليف والمصنفات الفنية، وذلك بهدف الاستمرار في تحقيق أداء متميز لصادرات القطاع والتي تشهد طفرة كبيرة في الربع الأول من 2022 حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 62%.

وأكد إلياس استمرار فعاليات المجلس التصديري على المستوي الداخلي بعقد دورات تدريبية للشركات لكيفية التعامل في الأسواق الخارجية وندوات تعريفية باحتياجات كل سوق تصديري، وكذلك تكثيف التواجد في المعارض والبعثات الخارجية من أجل تحقيق رؤية وزارة الصناعة والتجارة واستراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الطباعة والتغليف، سجلت ارتفاعا خلال الربع الأول من 2022 لتبلغ 316.5 مليون دولار مقابل 195.7مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع 62 %.