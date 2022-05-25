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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرة بتدي المجتهد.. أحمد عيد يهنئ النني بعد تجديد عقده مع آرسنال

صدى البلد

هنأ أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق ، النجم المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، عقب تجديد عقده مع الجانرز.

 

وكتب أحمد عيد في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “هو مركز دايماً و دي عقلية مختلفة زيه زي اللاعيبة الكبيرة في العالم و الكرة بتديله دايماً في الاخر وإصابة توماس بارتلي طبعاً فرقت معاه جداً بس لو هو مش مركز مكانش هيبقي كويس كدة ومحدش كان متوقع انه يفنش الموسم كدة علشان يجدد سبحان الله الكرة بتدي دايماً المجتهد ”.

 

وعبر النجم المصري محمد النني، لاعب وسط ارسنال، عن سعادته بتجديد عقده مع الجانرز.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد النني (29 عاما) مع آرسنال، بنهاية الموسم الجاري، قبل التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأعلن آرسنال رسميا، صباح اليوم الأربعاء، تجديد عقد النني، دون الإشارة إلى مدة العقد الجديد.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صورا له مع عائلته خلال جلسة التجديد، وكتب عليها: "ما يقرب من 7 سنوات مع آرسنال، لكن لا يبدو أن هذه المدة كافية، ما زلت أتعلم، ما زلت أتطور، وأريد أن أفعل المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه".

وأضاف: "أنا سعيد جدا، فخور وممتن لتجديد عقدي مع ارسنال، سأبقى في بيتي".

جدير بالذكر، أن النني لم يبدأ الموسم بشكل أساسي مع الفريق، لكنه عاد في الربع الأخير وفرض اسمه على كتيبة ميكيل أرتيتا، الذي أوصى بضرورة تجديد عقده.

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