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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بدراسة موقف عمارات الإيواء بحي أبو هلال

الاجتماع الدوري لمحافظ
الاجتماع الدوري لمحافظ المنيا مع نواب الشيوخ

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، منها مشروع شركة القناة للسكر، ومشروع مزرعة الإنتاج الحيواني غرب المنيا، كما تشهد المحافظة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية ورصف للطرق بجميع المراكز، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق مسار التنمية الشامل بمختلف المجالات، وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي يعقده محافظ المنيا، مع أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد رشاد مدير إدارة الاتصال السياسي، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

 

توريد 357 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

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أعلن المحافظ، عن توريد 357 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، بإجمالي 76 % تقريبا من المستهدف توريده والذي يبلغ 450 ألف طن من المساحة المنزرعة 250 ألف فدان بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً توجيهات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع في الزراعات بمختلف المحاصيل الزراعية، على رأسها محاصيل القمح والبنجر.

أشار المحافظ، إلي أن الخطة الاستثمارية للمحافظة منشورة على البوابة الإلكترونية للمحافظة وكذلك رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط ، كما تم الاعداد والتجهيز من خلال حصر القرى المستهدفة من أعمال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية مستهدفة بالمركزين، لافتا أنه سيتم عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى المستهدفة، للتعرف على أولويات المشروعات المطلوبة للتنفيذ لتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

ناقش "القاضي" عددا من المشكلات التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، حيث وجه المحافظ، رئيس مدينة المنيا بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل مجمع خدمات قرية زهرة لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه المحافظ، بدراسة إمكانية إنشاء مطبات صناعية على الطريق المزدوج بمدخل مركز العدوة شمال المحافظة.

كما كلف المحافظ، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، بدراسة موقف عمارات الإيواء بحي أبو هلال جنوب المدينة، لإعداد الدراسة الخاصة بها بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات والمناطق الغير أمنه للبدء في أعمال التطوير.

أشاد المحافظ، بعقد تلك اللقاءات بصفة دورية ومستمرة، لمناقشة القضايا المتعلقة بحياة المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنيا المشروعات التنموية البنية التحتية القيادة السياسية الخطة الاستثمارية المحاصيل الزراعية أعضاء مجلس الشيوخ

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