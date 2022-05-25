عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التبول في الشارع البديل الأصعب.. طلب إحاطة بشأن نقص المراحيض العامة

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، موجها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية بشأن ندرة المراحيض العامة .


وأوضحت " سعيد " فى طلب الإحاطة أن الحكومة حتى الآن لم توفر العدد الكافي من الحمامات العامة، وإن وجدت تكون كارثية وبؤر لانتشار العدوى، وهذا مرفوض تماما في ظل ما تمر به البلاد من جوائح صحية.

 

وأشارت عضو البرلمان، إلى اختفاء المراحيض في الأقصر ، و أسوان، والإسكندرية وجنوب سيناء ، على الرغم من أنهم أكثر المحافظات جذبا للسياحة من الدرجة الأولى.

وأكدت " سعيد "، أن المجلس قام بدوره التشريعي على أكمل وجه، وذلك من خلال تغليظ عقوبة المادة 278 من قانون العقوبات والتى تحرم التبول فى الشوارع العامة ، لافتة إلى أنه على الرغم من تغليظها الا أن المواطن ما زال يضرب بالعقوبة عرض الحائط.


 تطالب بتوفير الكابينات الإلكترونية 

 

وطالبت عضو البرلمان بضرورة اتخاذ اللازم لتوفير الكابينات الإلكترونية، والتى تعمل  بوضع العملة المعدنية و تقوم بتنظيف نفسها ذاتيا ، على أن يتم توفيرها للمواطن المصري البسيط لاسيما ممن يعانون أمراضا مزمنة ، وعلى رأسهم مرضى السكري والكلى.

 

و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة العامة ، مساء أمس الثلاثاء، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، التي استمرت قرابة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.


وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال  أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب حنفى جبالى التنمية المحلية المراحيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

قناة وحيدة تنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يجري حوارًا مفتوحًا مع وفد الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطاني

"اليونسكو" تشيد بجهود مدينة الإنتاج الإعلامي في إنقاذ التراث السمعي البصري

بعد نشر تقرير سو جراي.. جونسون يعتذر: متفاجئ وأشعر بخيبة أمل

روسيا وإيران تبحثان مقايضة إمدادات النفط والغاز

عقب تجديد تعاقده مع أرسنال.. أبرز أرقام النني مع فريقه الإنجليزي منذ 2016

تغيب شهريب عن الملاعب.. انسحاب ميار شريف من رولان جاروس بسبب الإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

فيديو

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ