التبول في الشارع البديل الأصعب.. طلب إحاطة بشأن نقص المراحيض العامة

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، موجها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية بشأن ندرة المراحيض العامة .



وأوضحت " سعيد " فى طلب الإحاطة أن الحكومة حتى الآن لم توفر العدد الكافي من الحمامات العامة، وإن وجدت تكون كارثية وبؤر لانتشار العدوى، وهذا مرفوض تماما في ظل ما تمر به البلاد من جوائح صحية.

وأشارت عضو البرلمان، إلى اختفاء المراحيض في الأقصر ، و أسوان، والإسكندرية وجنوب سيناء ، على الرغم من أنهم أكثر المحافظات جذبا للسياحة من الدرجة الأولى.

وأكدت " سعيد "، أن المجلس قام بدوره التشريعي على أكمل وجه، وذلك من خلال تغليظ عقوبة المادة 278 من قانون العقوبات والتى تحرم التبول فى الشوارع العامة ، لافتة إلى أنه على الرغم من تغليظها الا أن المواطن ما زال يضرب بالعقوبة عرض الحائط.



تطالب بتوفير الكابينات الإلكترونية

وطالبت عضو البرلمان بضرورة اتخاذ اللازم لتوفير الكابينات الإلكترونية، والتى تعمل بوضع العملة المعدنية و تقوم بتنظيف نفسها ذاتيا ، على أن يتم توفيرها للمواطن المصري البسيط لاسيما ممن يعانون أمراضا مزمنة ، وعلى رأسهم مرضى السكري والكلى.

و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة العامة ، مساء أمس الثلاثاء، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، التي استمرت قرابة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.



وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.