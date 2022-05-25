"اليونسكو" تشيد بجهود مدينة الإنتاج الإعلامي في إنقاذ التراث السمعي البصري

أشاد الدكتور عبد العزيز المزيني، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول العربية، بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي والإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في مختلف المجالات، وخاصة إنقاذ التراث السمعي البصري.

وأعرب المزيني عن سعادته "بالانتهاء من رقمنة أعداد جريدة مصر السينمائية، من خلال مركز ترميم التراث السمعي البصري التابع للمدينة".

جاء ذلك خلال زيارة المزيني للمدينة، أمس الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها التحضير لندوة مشتركة حول إنقاذ التراث السمعي البصري، والخطوات اللازمة لتحويل مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي إلى مركز إقليمي.

وأشار المزيني إلى أن المركز الوحيد لترميم التراث السمعي البصري التابع لليونسكو حتى الآن موجود في كوريا الجنوبية"، وقال :"نتعهد ببذل كل ما يمكن لضم مركز التراث السمعي البصري بالمدينة تحت مظلة اليونسكو ".

وفي هذا الإطار استعرض عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، خلال لقائه والمزيني، جهود مدينة الإنتاج الإعلامي في الحفاظ على التراث السمعي البصري من خلال مركز ترميم التراث السمعي البصري بالمدينة، والذي ساهم في إنقاذ العديد من الأفلام التسجيلية والروائية وحفظها للأجيال المقبلة، مشيرا إلى الإجراءات الجاري اتباعها لتحويل مركز ترميم التراث السمعي البصري بالمدينة، إلى مركز وبيت خبرة عالمي، يهدف إلى الحفاظ على التراث السمعي والبصري، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف دول العالم، تحت شعار الهوية والتنوع.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المتواصلة لتطوير مدينة الإنتاج الإعلامي لتواكب أحدث التقنيات العالمية، كما تطرق اللقاء إلى استعراض الخطوات الجارية للاستعداد لتنظيم ندوة دولية مشتركة بين اليونسكو ومدينة الإنتاج الإعلامي تتناول الجهود العالمية لإنقاذ التراث السمعي البصري، والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة الإنتاج الإعلامي في شهر يونيو المقبل بمشاركة ممثلين من مصر ومختلف دول العالم.

حضر اللقاء الدكتور هاني أبو الحسن مستشار رئيس مجلس الإدارة للتعاون الدولي ، والدكتور بول هيكتور مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي للمعلومات والاتصالات.