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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يكشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د.. جمال شعبان يحذر من 10 عادات غذائية تضر صحة القلب

فيتامين د
فيتامين د

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

بعد ارتفاع الحرارة.. هاني الناظر يكشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى الاسبوع المقبل، بسبب الاحتباس الحراري.

وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يا أهلا بشمس الصيف وأشعتها الفوق بنفسجية  بعد غياب شهور شتاء صعب وطويل.

يؤدي لـ الزهايمر والخرف.. دراسة تحذر من مكمل غذائي

أفادت الأبحاث في مجال التمثيل الغذائي للخلايا أن زيادة مستويات السيرين (خاصة من خلال المكمل) قد يؤدي في النهاية إلى المساهمة في مرض الزهايمر والخرف، حيث جمع الباحث الرئيسي Xu Chen وفريقه عينات جينية من أدمغة (بعد الوفاة) لأربع مجموعات ، تتكون من 40 إلى 50 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق، وشملت المجموعات التي خضعت للبحث مرضى الزهايمر ، والأشخاص الذين أظهروا علامات مبكرة للعلامات المرتبطة بمرض الزهايمر ، والأشخاص ذوي العقول السليمة.

 

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جمال شعبان: الكرش يمهد لأمراض القلب والسمنة والكوليسترول وانخفاض القدرة الجنسية

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أعراض تدل على الإصابة بـ السكر .. إليك أفضل الأعشاب لعلاجه بجانب الدواء

 

جمال شعبان يحذر من 10 عادات غذائية تضر بصحة القلب

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من بعض الأطعمة التي تضر بصحة القلب بشكل كبير.

ووصف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، هذه الأطعمة بالموبقات العشر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

5 مرات على الأقل.. أفضل وقت لشرب الماء في اليوم

شرب الماء من العادات الصحية، ولكن شرب الكثير من الماء يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ، لذلك ينصح الخبراء بالشرب وفقًا لمتطلبات الجسم.

ووفقا لمجلة اكسبرس البريطانية، أن شرب الماء لا يساعد جسم الشخص على البقاء رطبًا فحسب، بل ينظم أيضًا درجة حرارة الجسم ويحافظ على العديد من وظائف الجسم مثل طرد الفضلات من الكلى، وتكوين اللعاب، وإتاحة العناصر الغذائية لأجزاء الجسم المختلفة.

 

 

 

 

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