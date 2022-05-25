أحمد زاهر: اتظلمت في مشواري الفني..وهناك خطة لتشويه صورة الفنان المصري

ألتقت عدسة صدى البلد بالفنان أحمد زاهر وتحدث عن البطولة المطلقة في فيلم فارس وسبب تأخرها كما تحدث عن مشواره الفني، والتنمر الذي يحدث مع الفنانين حاليا على مواقع التواصل الإجتماعي.

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بالمشاركة في فيلم فارس، وتوجه بالشكر لكل ضيوف الشرف المتواجدين بالعمل.

وقال أحمد زاهر لـ صدى البلد: “كل من شاهد فيلم فارس أعجب به وأثني عليه، وكل الأبطال المشاركين بالعمل بذلوا مجهود كبير خاصة ضيوف الشرف الذين رفضوا الحصول على أجر”.

وروّجت ملك أحمد زاهر، لـ فيلم فارس، ونشرت عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ملك زاهر: "فارس بجميع دور العرض في مصر وقريبا جدا في الوطن العربي سعيدة وفخورة إني كنت جزء من العمل ده حقيقي استمتعت بالعمل مع كل ابطال الفيلم مبسوطة و طايرة بكل ردود الأفعال اللي جاتلي لحد دلوقتي بس هاستاناكو كلكوا تخشوا الفيلم و تقولولي انطباعكم انتو كمان بحبكوا كلكوا".

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.